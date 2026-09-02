ВАРПЭ заявила: в 2026 году улов сельди превысил 650 тысяч тонн

С начала 2026 года в России добыча тихоокеанской сельди достигла рекордных 650 тысяч тонн. Об этом сообщил глава ВАРПЭ Герман Зверев на Восточном экономическом форуме.
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