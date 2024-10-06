В Минобороны одобрили создание компьютерной игры про СВО

Выход продукта под названием «Отряд 22: ZOV» ожидается в конце этого года. По информации «Известий», военное ведомство не финансирует игру, а оказывает консультационную поддержку на всех этапах, чтобы обеспечить правдоподобность описываемых в ней событий.
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