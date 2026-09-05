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Роль Тома Реддла во втором сезоне "Гарри Поттера" достанется Билли Бэррэтту

Роль Тома Реддла во втором сезоне "Гарри Поттера" достанется Билли Бэррэтту

www.globallookpress.com/Ingvar Kenne Создатели сериала о Гарри Поттере подобрали еще нескольких исполнителей ключевых ролей второго сезона.

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