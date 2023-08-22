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    Благодарная память... это всегда прекрасно, потому что ПОДНИМАЕТ ЧЕЛОВЕКА НАД САМИМ СОБОЙ...Территорию Русско...

Мэр Братска проверил ход работ на территории школы №15

Мэр Братска проверил ход работ на территории школы №15

Работы по ремонту фасада школы №15 и благоустройству территории завершат к началу учебного года. Мэр города Сергей Серебренников вместе с активными родителями осмотрел классы и другие помещения школы, чтобы оценить их готовность к 1 сентября.

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