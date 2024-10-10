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Версия: задержанный замначальника Центра «Э» собирался «помочь» застройщику

Версия: задержанный замначальника Центра «Э» собирался «помочь» застройщику

Задержанный заместитель начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области, по предварительным данным, должен был передать неким «должностным лицам» взятку от застройщика.

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