Казахстан под США: редкоземельные металлы захватываются, а русские школы закрываются 

Назарбаев и Токаев так же завербованы Америкой, как и Ельцин. Казахстан становится токсичным для России регионом. Пора применять обеззараживающие препараты. Америка только этим и занимается со своим окружением!

СК

Сергей Ковалев

нужно правильно представлять западную пирамиду, в которую так стремятся некоторые бывшие члены... в этой вертикали хорошо было бы правильно понимать собственные перспективы в смысле занимаемого места. ожидать "горизонтальных" отношений в западной системе, где рулит экспансия, контрпродуктивно... вывод плохой - никто не желает учиться не то что на чужих, даже на своих, ошибках. всякий вновь прибывший на Олимп местечковой власти в своей гордыне считает себя наиумнейшим, единственно способным устоять под весом гегемонии. оглянитесь, братья! - кого развил гегемон? а кого угандыпопил? в чью, т.с., пользу счет? вопрос риторический. время и этих вылечит. но закон отрицания отрицания неумолим. вместо поступательной эволюции скачущая вверх/вниз ломаная, - забыл? - упал! осознал? - вылез...