Сенатора арестовали по делу об организации убийства бизнесмена

Дмитрия Савельева арестовали на два месяца, его защита будет обжаловать решение суда Совет Федерации после обращения генпрокурора Игоря Краснова лишил неприкосновенности сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева.
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