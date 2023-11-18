Вещи, которые можно брать с рук, и покупки, от которых лучше воздержаться

Иногда на барахолках и в сети можно найти настоящие сокровища за сущие копейки. Но покупка таких вещей может привести к непредвиденным результатам, и в доме вместе с обновками появятся нежелательные «соседи».
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