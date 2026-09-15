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Царьград

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Трамп раскритиковал Верховный суд США за решение перед выборами

Трамп раскритиковал Верховный суд США за решение перед выборами

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение Верховного суда, отклонившего изменение порядка рассылки бюллетеней по почте перед выборами.

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