Трамп раскритиковал Верховный суд США за решение перед выборами

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение Верховного суда, отклонившего изменение порядка рассылки бюллетеней по почте перед выборами.
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