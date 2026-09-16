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"Зачем врать?". Ксения Собчак ответила Андрею Бурковскому после его интервью иноагенту Дудю

"Зачем врать?". Ксения Собчак ответила Андрею Бурковскому после его интервью иноагенту Дудю

Ксения Собчак раскритиковала Андрея Бурковского после его нового интервью иноагенту Юрию Дудю. По словам журналистки, её "очень расстроили" слова актёра о ней и её супруге Константине Богомолове.

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