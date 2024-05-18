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Царьград

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Дело замминистра Иванова. Появились новые детали об арестованном Фомине: "Имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны"

Дело замминистра Иванова. Появились новые детали об арестованном Фомине: "Имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны"

Появились новые детали по делу замминистра обороны Тимура Иванова. Оказалось, что арестованный по делу Иванова соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин "имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны".

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