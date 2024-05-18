Дело замминистра Иванова. Появились новые детали об арестованном Фомине: "Имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны"

Появились новые детали по делу замминистра обороны Тимура Иванова. Оказалось, что арестованный по делу Иванова соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин "имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии