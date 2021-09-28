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Лавров пошутил, что Украина "выбрала" весь лимит на просьбы к Западу

Лавров пошутил, что Украина "выбрала" весь лимит на просьбы к Западу

Глава МИД Лавров: весь лимит на просьбы "выбрала" наша соседняя Украина ООН, 25 сен - РИА Новости.

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Рафаэль Осэлэдко
Лавров прав.Уродливая власть пиндосов завралась во всем и ей расхлебывать всю гадость вылитую на Россию и русский народ. Пусть мрази захлебнутся собственными нечистотами и накормят ими своих халуев на Украине,Прибалтике,Польше.
Владимир Кудряшов
БРАВО!!!
Игорь Кузнецов
Санкции были и будут, к этому надо привыкнуть. Украину без санкций разграбили, как Россию в 90-х. Мы туда уже не вернёмся.
alik3456
Начинается другая стадия ,без слов. Язык будут применять ,но в другом статусе...
Алла Дубинина
Выбрала лимит просьб , а от истерики и нытья не скоро откажется.

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