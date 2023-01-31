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Жоржиньо близок к «Арсеналу». «Челси» хочет 15-20 млн фунтов за хавбека, который летом может уйти бесплатно

«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Челси» Жоржиньо. 31-летний футболист близок к переходу в «Арсенал», потому что Конор Галлахер не уйдет в «Эвертон».

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