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Мировое обозрение

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ТЭЦ в Сумской области поражена точными ударами (ФОТО, ВИДЕО)

ТЭЦ в Сумской области поражена точными ударами (ФОТО, ВИДЕО)

Ночная атака на энергетическую инфраструктуру Сумской области вновь вернула в повестку тему уязвимости украинской энергосистемы.

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