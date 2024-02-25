Министр спорта сделал заявление об участии россиян в Олимпийских играх-2024

Министр спорта Олег Матыцин сделал заявление об участии россиян в Олимпийских играх-2024. «Ждем финального решения Международного олимпийского комитета и финальных рекомендаций по участию наших спортсменов.
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