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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виттоцци одержала четвертую победу на Кубке мира в карьере, у Пройс – 13-й подиум, у Фойгт – второй

Лиза Виттоцци победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Это четвертая личная победа на Кубке мира в карьере итальянки.

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