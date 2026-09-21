В ряде домов Приволжского района Казани на сутки отключат воду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В некоторых домах Приволжского района Казани с 9:00 23 сентября до 9:00 24 сентября будет прекращена подача воды.
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