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Газета.ру

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Sky News: соперник Бернэма Карлсон вышел из гонки за пост премьера Британии

Sky News: соперник Бернэма Карлсон вышел из гонки за пост премьера Британии

Бывший заместитель министра обороны Великобритании Алекс Карлсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Лейбористской партии и премьер-министра, призвав однопартийцев сплотиться вокруг бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема.

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