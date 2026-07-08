Sky News: соперник Бернэма Карлсон вышел из гонки за пост премьера Британии

Бывший заместитель министра обороны Великобритании Алекс Карлсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Лейбористской партии и премьер-министра, призвав однопартийцев сплотиться вокруг бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии