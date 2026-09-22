Российские войска окружили крупную группировку противника в Доброполье

ВС РФ сформировали очередной оперативный «котел» для вооруженных формирований киевского режима. Как сообщает Минобороны России, на этот раз в окружение попали части ВСУ в городе Доброполье в ДНР.
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