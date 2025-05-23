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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» продавал билеты на 7-й матч финала МХЛ по 3000 рублей, на фанатский сектор «СКА-1946» – по 7500. Для питерцев предусмотрено 50 билетов (Алексей Шевченко)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. Седьмой матч финала Кубка Харламова пройдет во дворце «Сокольники» с вместимостью 1538 зрителей.

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