Смертельная авария в Балахне: мотоциклист погиб

В Балахне зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. На улице Энгельса, вблизи дома № 1, неустановленный мужчина, управлявший мотоциклом, совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia, за рулём которого находилась 29-летняя женщина.
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