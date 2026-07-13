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Царьград

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Смертельная авария в Балахне: мотоциклист погиб

Смертельная авария в Балахне: мотоциклист погиб

В Балахне зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. На улице Энгельса, вблизи дома № 1, неустановленный мужчина, управлявший мотоциклом, совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia, за рулём которого находилась 29-летняя женщина.

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