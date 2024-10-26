Иран запросил срочное заседание Совбеза ООН в связи с израильской атакой

Иран обратился к председательствующей в Совбезе ООН Швейцарии и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу с запросом о проведении экстренного заседания СБ в связи с атакой Израиля против Исламской Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии