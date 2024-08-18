NYT: Трамп использует армию для подавления беспорядков в случае своей победы

Издание The New York Times предполагает, что в случае победы на выборах и вступления в должность президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может прибегнуть к использованию военной силы для подавления внутренних беспорядков.
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