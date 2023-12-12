Боевая медитация: почему она помогает солдатам побеждать

Каждый из американских солдат обучен практике боевой медитации. В Пентагоне уверены, что данная методика способствует повышению боеспособности личного состава, что, конечно же, должно положительно сказываться на эффективности армии США.
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