Инвестиционные тренды Москвы и Подмосковья: преимущества проектов ГК «Гранель»

В последние годы московский рынок недвижимости демонстрирует устойчивую тенденцию: интерес инвесторов смещается с традиционного центра в сторону новых округов, пригородов и районов с хорошей транспортной доступностью.
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