Россиянин решил прогреть машину и сжег ее дотла

Житель подмосковных Химок решил прогреть машину во дворе и сжег ее дотла. Об этом сообщает MK.RU. По данным российского издания, владелец ненадолго оставил легковушку, чтобы та успела прогреться перед дорогой.
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