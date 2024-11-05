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Россиянин решил прогреть машину и сжег ее дотла

Россиянин решил прогреть машину и сжег ее дотла

Житель подмосковных Химок решил прогреть машину во дворе и сжег ее дотла. Об этом сообщает MK.RU. По данным российского издания, владелец ненадолго оставил легковушку, чтобы та успела прогреться перед дорогой.

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