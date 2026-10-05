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Главарь Ореховской ОПГ «Ося» пытался покинуть «Полярную сову»

Главарь Ореховской ОПГ «Ося» пытался покинуть «Полярную сову»

Главарь Ореховской группировки Сергей Буторин, известный как «Ося», обратился в Верховный суд. Он пытается выйти из ямальской «Полярной совы».

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