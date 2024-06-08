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Россиянин Тимашев признал вину в нарушении санкций США против РФ

Россиянин Тимашев признал вину в нарушении санкций США против РФ

Гражданин РФ Дмитрий Тимашев, также имеющий американское гражданство, признал вину в нарушении санкций против Российской Федерации, связанных с поставками компонентов для оружия, утверждается в сообщении на сайте Минюста Соединённых Штатов.

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