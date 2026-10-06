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Царьград

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Игорь Поздняков рассказал, как использовать маткапитал на образование

Игорь Поздняков рассказал, как использовать маткапитал на образование

Игорь Поздняков из Роскачества сообщил, что материнский капитал можно использовать для образования любого ребёнка в семье.

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