«Известия»: жевательные витамины могут привести к отравлению

Яркие и сладкие жевательные витамины всё чаще воспринимаются взрослыми и детьми как безобидные конфеты, однако именно эта иллюзия безопасности становится причиной тысяч звонков в токсикологические центры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии