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«Известия»: жевательные витамины могут привести к отравлению

«Известия»: жевательные витамины могут привести к отравлению

Яркие и сладкие жевательные витамины всё чаще воспринимаются взрослыми и детьми как безобидные конфеты, однако именно эта иллюзия безопасности становится причиной тысяч звонков в токсикологические центры.

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