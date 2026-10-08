Zero Hedge
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Zero Hedge

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Are El-Sayed's Wheels Coming Off?

Are El-Sayed's Wheels Coming Off?

Are El-Sayed's Wheels Coming Off? Authored by J.R. Dunn via American Thinker, The past week has been a rough one for Abdul Muhammed El-Sayed.

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