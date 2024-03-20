Республиканская партия США празднует 170 лет со дня своего основания

20 марта американская Республиканская партия отмечает юбилей - 170 лет с момента своего основания. За это время политическая сила северян из сторонников освобождения рабов превратилась в сообщество правых консерваторов.
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