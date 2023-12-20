Врач назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона при ОРВИ

Наталия Богданова объяснила "Pravda.Ru", почему при ОРВИ не рекомендуется есть конфеты и печеньеНутрициолог Наталия Богданова рассказала, что процесс восстановления при ОРВИ можно ускорить, если не употреблять определённые продукты.
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