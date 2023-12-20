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Врач назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона при ОРВИ

Врач назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона при ОРВИ

Наталия Богданова объяснила "Pravda.Ru", почему при ОРВИ не рекомендуется есть конфеты и печеньеНутрициолог Наталия Богданова рассказала, что процесс восстановления при ОРВИ можно ускорить, если не употреблять определённые продукты.

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