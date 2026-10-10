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Царьград

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Гомельчанки выиграли детскую гандбольную лигу «Вавёрка Кап» в Минске

Гомельчанки выиграли детскую гандбольную лигу «Вавёрка Кап» в Минске

Воспитанницы СДЮШОР ГК «Гомель» выиграли финальный турнир старшей возрастной группы открытой республиканской детско-юношеской гандбольной лиги «Вавёрка Кап», который прошёл в Минске с 8 по 10 октября.

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