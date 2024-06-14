Почему сотрудники Службы 112 порой с запозданием реагируют на вызовы

Часто сотрудники Службы 112 сталкиваются с трудностями, когда звонящий не называет правильный адрес. Чтобы быстро добраться до пациента, очень помогают технологии, позволяющие определить точное местоположение звонящего.
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