Хуситы сообщили о нападении на американский авианосец в Красном море

Американский авианосец Harry Truman и сопровождающие его корабли в северной части Красного моря атаковали вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), заявил представитель хуситов Яхьи Сариа 6 апреля в эфире телеканала Al Masirah, контролируемого хуситами.
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