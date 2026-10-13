В Кремле прокомментировали сообщения о новом плане США и ЕС по Украине

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве видели сообщения в прессе о проработке США и Европой плана по урегулированию на Украине, но ничего не слышали об этом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТО Минфин предложил ...
- На Камчатке медве...
- На Камчатке медве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым