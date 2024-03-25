Почему на Руси на Никифоров день 26 марта люди боялись ходить в лес Ксения Кирпик В христианском календаре 26 марта отмечается день памяти святителя Никифора, который внес значительный вклад в дело распространения христианства.
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