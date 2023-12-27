Белоруссия продлила эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран

Белоруссия продлила эмбарго на ввоз ряда товаров из недружественных стран до конца 2024 года. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
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