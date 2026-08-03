«Попросила все сохранить в тайне». Меркель призналась пранкерам в фиктивности Минских соглашений

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) призналась, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы выиграть время и накачать Украину оружием.
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