«Попросила все сохранить в тайне». Меркель призналась пранкерам в фиктивности Минских соглашений

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) призналась, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы выиграть время и накачать Украину оружием.