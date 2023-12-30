Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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  • АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИН
    В России медицины нет. Оптимизировали до такой степени, что быстрее сдохнешь чем попадёшь на приём к врачу.Чем для планеты м...
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Почему моряки голодали, но всё равно не ели рыбу из моря?

Почему моряки голодали, но всё равно не ели рыбу из моря?

«Йо-хо-хо, пиратская жизнь по мне!» Позвольте возразить. Если вы думаете, что пиратам и морякам в старые времена весело жилось, то вот вам суровая правда: это было не только пение морских песен и эпические путешествия по семи морям в поисках фонтана молодости или пещер, полных золота… На самом деле находиться в море было не так уж и круто, и у меня есть пять убедительных аргументов, чтобы вам это доказать.

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