США заставляют Южную Корею вооружать Украину

Поставки оружия из Южной Кореи на Украину могут спровоцировать жесткий ответ России @ REUTERS/Kim Hong-Ji Tекст: Андрей Резчиков Южная Корея готова рассмотреть вопрос о поставках летального оружия на Украину.
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