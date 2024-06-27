БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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США заставляют Южную Корею вооружать Украину

США заставляют Южную Корею вооружать Украину

Поставки оружия из Южной Кореи на Украину могут спровоцировать жесткий ответ России @ REUTERS/Kim Hong-Ji Tекст: Андрей Резчиков Южная Корея готова рассмотреть вопрос о поставках летального оружия на Украину.

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