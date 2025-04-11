Началось международное расследование после обнаружения расчлененного европейского ученого

Останки итальянского ученого, найденные в Колумбии, стали поводом для международного расследования. По данным местных властей, итальянский ученый был найден мертвым в Колумбии после того, как в воскресенье на тропинке в прибрежном городе Санта-Марта были обнаружены несколько фрагментов ….