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В Екатеринбурге коммунальщики заплатят 400 тысяч подростку, который обварился кипятком

В Екатеринбурге коммунальщики заплатят 400 тысяч подростку, который обварился кипятком

Сотрудники управляющей компании не закрыли вовремя люк над колодцем с горячей водойКомпенсацию в 400 тысяч рублей получит по решению суда подросток, который упал в колодец с кипятком в Екатеринбурге.

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