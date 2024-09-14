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«Ожидание и реальность»: русских туристов поразила Северная Корея

«Ожидание и реальность»: русских туристов поразила Северная Корея

Путешественники ожидали встретить разруху и голод.Генеральный директор туроператора «ВостокИнтур» Инна Мухина, которая также является экспертом Русского союза туриндустрии (РСТ), поделилась впечатлениями туристов из России, посетивших Северную Корею.

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