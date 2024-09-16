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Продвижение армии РФ к Часову Яру: боевики ВСУ несут большие потери

Продвижение армии РФ к Часову Яру: боевики ВСУ несут большие потери

Скриншот видео Расчет Запада при атаке на Курскую область был на два варианта: либо чрезмерно жесткий ответ России, который бы позволил без всяких оговорок применить все то же дальнобойное оружие, либо на то, что Россия откажется от наступления в Донбассе и перебросит в приграничье основные силы, что позволило бы Киеву начать наступление на других важных участках.

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