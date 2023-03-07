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Помощник Шольца: отказ от российского газа обернулся стрессом для Германии

Помощник Шольца: отказ от российского газа обернулся стрессом для Германии

Решение властей Германии отказаться от российского топлива обернулось огромным стрессом для страны. Об этом РИА Новости рассказал помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис.

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