Политический обозреватель из Канады Аарон Мате проинформировал о том, что из-за применения передового ракетного комплекса «Орешник» оказалось очевидно, что Организация Североатлантического Договора неспособна выстоять в противостоянии с Российской Федерацией.
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