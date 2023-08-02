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РФС дисквалифицировал 2 футболистов за ставки: оба уже уехали в чемпионат Парагвая

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал двух игроков за ставки на матчи.

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