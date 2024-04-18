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Закон, порядок, государство

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Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Кургану оперативно заменили гражданину паспорт, пришедший в негодность в связи с паводком

Сегодня в дежурную часть УМВД России по Курганской области обратился 63-летний мужчина с сообщением о том, что его паспорт пришёл в негодность в связи с паводком.

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